Venezolanos logran emigrar luego de que avión de Conviasa prendiera empujado

Un grupo de venezolanos que tenían planeado emigrar esta tarde por fin pudo despegar a su destino luego de haber tenido que bajarse de sus asientos para empujar el avión de Conviasa. La aeronave tenía fallas de motor, pero la determinación de irse del país del grupo de pasajeros desafió las recomendaciones de cualquier mecánico.

Pegados al Internet del aeropuerto internacional de Maiquetía, nuestro pasante subpagado logró entablar una conversación por WhatsApp con Mariana Abreu, una de las pasajeras a bordo del avión: “Al principio pensé que era una broma pesada pero demasiado bien organizada. Veías a todos los del avión diciendo que no iba a arrancar y tal y que no podríamos despegar. Eso es lo peor que le puedes decir a alguien que ha trabajado los últimos años para irse de Venezuela; que ya no se puede. Pero bueno, pensé que eran unos malditos y ya. No fue sino hasta que el capitán nos pidió bajarnos que me lo tomé en serio. ‘¿Qué ganan con hacernos bajar a todos?’ pensé. Ahí mismo nos explicaron que había una falla en el motor, pero como casi todos los que estábamos en ese avión íbamos a emigrar, decidimos que no había nada que nos detuviera de irnos de esta miseria. Nos arremangamos las camisas y pusimos manos a la obra. Empujamos ese avión en bajada como si nuestra vida dependiera de eso —que la verdad sí es así—. En cuanto vimos las turbinas comenzar a girar subimos corriendo y nos pusimos en nuestros puestos a rezar. Pero bueno, lo logramos. Aquí estamos en Chile”, comentó Mariana, quien piensa incorporar empujar aviones a su rutina de Crossfit.