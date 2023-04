Petro se sienta en piernas de Maduro a explicar razón por la que expulsó a Guaido

El Gobierno de Colombia se encuentra envuelto en una polémica internacional debido a su decisión de expulsar al líder opositor y famoso tuitero, Juan Guaidó. El Presidente del vecino país, Gustavo Petro, rompió su silencio al respecto en una rueda de prensa donde explicó la verdadera razón detrás de esta decisión, mientras se sentaba en las piernas de Nicolas Maduro.

Tras limpiarle con una servilleta la Nutella del bigote a Maduro, el presidente colombiano aseguró: “Bueno, Nicolas manda a decir que es porque Guaidó entró al país de manera irregular y que él sabe que es así porque él mismo mandó a anularle el pasaporte. Entonces en base a ese hecho que realmente no nos molesta porque regularizamos a los más 2 millones de migrantes venezolanos en el país, me dijo que tenía que decir que les dijera que no teníamos más opción que deportarlo… ¿Cómo? Ah bueno, es que eso no fue así, porque Nicolas me acaba de decir que les dijera que tengo que decir que nosotros sólo lo acompañamos al aeropuerto y que Guaidó compró el pasaje a Miami él solito. También que si hubiera pedido asilo nosotros se lo hubiésemos dado aquí en Colombia porque somos un país democrático y no nos doblegamos a los intereses de nadie. Pero en fin, de manera totalmente casual e imparcial también creo que deberían quitarle las sanciones a Maduro”, concluyó Petro, mientras Maduro le daba una chupeta por comportarse bien.