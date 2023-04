Denuncian que gasolinera maracucha está surtiendo salsa tártara

Al igual que tu amiga con su ex tóxico, la escasez de gasolina siempre vuelve. Esta vez le está tocando a Maracaibo, un territorio donde su gasolina viene de tan poca calidad como cualquier objeto comprado en AliExpress. Según fuentes extraoficiales que no serían más que unos vecinos chismosos, habrían gasolineras que estarían surtiendo salsa tártara para evitar despachar esa gasolina venezolana que está haciendo que los automóviles maracuchos se incendien.

“Qué mollejaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, gritó Nestor Montiel como si de una partida de dominó se tratara, al ver que su carro no encendió después de surtir gasolina. “Mirá vos, como no solucionen esta problemática en las próximas horas me voy a venir con todo mi equipo de bolas criollas y vamos a voltear esta gasolinera de arriba a abajo, cómo es posible chico que un estado petrolero como EL ZULIA no tenga gasolina, pero la gente de Caracas que solo produce enchufados, tiene todo. El otro día me echaron un tanque full de tártara y lo que terminé fue comiéndome 60 pastelitos por un dólar en el negocio que está al lado”, finalizó Montiel quien sin darse cuenta al llegar sus amigos terminaron comprando empanadas y teniendo la reunión más amena de la historia.