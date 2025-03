Empleados públicos se enteran que tienen horario laboral

Un suceso sin precedentes ocurrió esta semana. Luego de que Nicolás Maduro ordenara a todos los empleados públicos que redujeran su horario laboral a treinta segundos semanales, miles de trabajadores de la administración pública descubrieron que sí tenían un horario laboral.

Mirleidys Peña, una secretaria del Ministerio del Poder Popular para Vivir Viviendo Bolivarianamente en Revolución (MPPPVVBR), mostró su sorpresa ante la prensa y Telesur: “¡Naguará! Ahora quieren que uno disminuya una cosa que ni sabíamos que existía. Mi presi sí inventa vainas: yo no voy pa’l ministerio desde diciembre, cuando pegué el puente con Semana Santa. Pero ahora, por el bien de Venezuela y para combatir el cambio climático, me tocará engrapar la pea con Halloween. Lo que sea para que Avanti pueda seguir alumbrando la ciudad con imágenes de pantaletas caras. Es lo que Chávez hubiera querido. Además, ya me llegó el chisme de que por cada semana que faltemos nos darán el bono de la caligueva de la Patria (¡hasta 300 bolívares!), y 20 bolos más por cada nevera que desenchufemos. ¡Qué bello es ser empleado público!”, concluyó Mirleidys desde Puerto Cabello, antes de que la cegara un rayo láser proveniente de una rumba en el Hotel Humboldt.