Chavismo mantiene el sueldo igual para que ningún profesor pueda pagar el pasaje para ir a inscribir su candidatura en el CNE

El régimen autoritario de Nicolás Maduro impulsó una nueva estrategia para impedir que las personas sin 4Runners se postulen a la presidencia de Venezuela. Desde las más altas cúpulas del parque de pelotas de Miraflores, han ordenado dejar el sueldo de los maestros tal cual y como está para que no puedan pagar el pasaje de camionetica hasta el CNE para inscribirse.

Mientras bebía un licuado de caraotas, arequipe y planillas de inscripción de votantes, Nicolás Maduro se “tiraba flores” a sí mismo por su nueva estrategia electoral: “Soy un genio, ¿verdac? (sic), con esta movida es imposible que los maestros se postulen en el CNE si cobran sueldo de maestro, si amenazo a cualquiera que les de la cola o si simplemente no me da la gana, pues. Aquí en la Venezuela de Chávez, Maduro, Cilia, Diosdado, Jorge y Delcy, la constitución es bien clara, y dice que… bueno, si supiera leer lo que dice ahí les diría, pero a juzgar por este dibujo en la portada no se puede inscribir nadie que de llegar a la presidencia esté dispuesto a no ser igual que Nicolás Maduro Moros. Así que he juntado a los perdedores más perdedores de la política para que digan que son la oposición y se postulen, imagínense ser tan fracasado como Luis Ratti que ni siquiera me puedas ganar una elecciones a mi, que buena vaina”, concluyó Maduro minutos antes de prender una partida de Fortnite en los servidores del CNE.