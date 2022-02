Soltero que vive solo se da un gustico y se sirve la comida en un plato

La vida de un soltero no siempre implica usar las pastillas de jabón como champú, el cambio de las sábanas cada 7 semestres o comprar ajoporros para verlos pudrirse en la nevera. A veces, los jovenes deciden agregarle un toque de decencia a su vida de excesos y cestas de ropa sucia como es el caso de Daniel Castillo, un joven de 27 años que sacó un momento de su tiempo para comer en un plato en lugar de almorzar directamente de las ollas.

La experiencia hizo que Daniel se dejara de sentir como un hombre de las cavernas y este acercamiento a la contemporaneidad lo motivó a contar este cambio radical: “Mi gente, ¿cómo andan?, les tengo que contar una cosa buenísima que descubrí a pesar de vivir solo y no tener unos papás o una pareja que me ande ladillando todo el mes para que me cambie la pijama. Hoy hice algo para salir de la rutina: quise darme un gustico así que puse la comida en un plato y no en el tupper o la gaveta de la nevera. Y la verdad es que no es cualquier plato, sino uno de cerámica, el único que tengo por cierto, desde entonces me siento renovado, creo que esta misma tarde compro un coleto, a ver cómo es esa broma”, aseguró Daniel, antes de recibir una visita de sanidad por los altos niveles de radiación que emitía su baño.