Chamo finge ser embajador de la Unión Europea para que lo boten de Venezuela

En horas de la tarde de hoy el joven Pedro Olavarría buscó su mejor disfraz de diplomático con el propósito de hacerse pasar por el embajador de la Unión Europea en Venezuela. Con este nuevo atuendo, Olavarría espera lograr confundir a los funcionarios del gobierno venezolano para que lo saquen del país.

Olavarría, quien ya tiene 5 años buscando distintas maneras de salir de Venezuela a pesar tener su pasaporte y su prórroga vencidos, nos dio declaraciones sobre este nuevo e ingenioso recurso: “Te soy honesto: estoy desesperado y loco. Tengo mil planes de cómo irme de este país, he pensado en meterme en un caja dentro de un courier, en comprarme un submarino para irme a escondidas y disfrazarme de orangután para que me dejen libre en las selvas de Indonesia, pero creo que este sin duda ha sido el plan más sencillo de ejecutar. Encontré un traje viejo de mi papá, me queda un poco holgado —como le queda la ropa a tanta gente en este país— pero no importa. Me puse afuera de la embajada de España a repetir a todo volumen palabras de diplomático, como “sanciones”, “libertad”, “Guaidó”, “euros”, “ONU” o “recepción con black tie y hoeur d’oeuvres” para que me atrapen, me den 48 horas para recoger mis peroles —que igual ya los tengo en 2 maletas, porque uno nunca sabe— y me monten en un avión que me lleve afuera del país. Adonde sea. Bueno, menos a Cuba. Tengo fe, ojalá alguien del gobierno me vea pronto. Te dejo, que ahí viene alguien con cara de funcionario, déjame aprovechar para decir “diálogo” y “elecciones libres” a ver si me oye”, concluyó el joven, quien aprovechó para robar una calcomanía de la Unión Europea a un carro estacionado frente al lugar.