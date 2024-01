Hogwarts contrata un profesor del Sebin para que enseñe el truco de desaparecer gente

El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería tiene un nuevo miembro en el consejo de maestros, y es que el funcionario del SEBIN Robert Peñaloza fue contratado por la institución educativa para enseñar a las futuras brujas, magos e hijos de Oshun de la patria los conjuros de desaparición de personas.

Mientras preparaba una poción multijugos de guanábana, lechosa y anís, Peñaloza explicaba el nuevo plan de estudios de su materia: “En mi clase quiero a todo el mundo con el uniforme por dentro del pantalón, me sabe a ñame que sea una toga, si no lo hacen les va a caer la Furia Bolivariana. Este año yo seré el profesor de artes oscuras para la desaparición de personas, no esa tontería de los dementores de alimentarse de la felicidad de los demás, eso lo debieron aprender en primer año. En este curso les enseñaré a quitarle la placa al carro, cómo desaparecer un dirigente político con solo una bolsa negra, una varita con clavos y una constitución para soplarse los mocos por si el calabozo tiene mucho polvo, así como también aprenderemos conjuros para sacarle la verdad a la gente, y como proyecto final haremos una maqueta con las piezas que nos sobren de esos opositores” aseguró el docente antes de irse en su KLR voladora a un partido de Quidditch.