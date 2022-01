Maduro pregunta a quién hay que pagarle para que Venezuela baje en el ranking de corrupción

Este martes, la ONG Transparencia Internacional publicó su informe 2021 sobre corrupción, en el cual Venezuela se ubicó en el cuarto lugar entre los países más corruptos del mundo, siendo además el primero de la lista entre los países del continente americano. Luego de que un grupo de expertos pasara nueve horas explicándole que se trataba de indicadores negativos para el país, el mandatario Nicolás Maduro procedió a ofrecer una recompensa de $3.000.000 al que logre hacernos desaparecer del top 10.

“Hermanos y hermanas, amigos y amigas, personas y Diosdado Cabello: cuando leí esta noticia esta mañana les confieso que me alegré. ¡Por fin estábamos primeros en algo! Que buena noticia para que Venezuela comenzara el 2022 por todo lo alto. Pero luego los ministros me sentaron y con un papelito y unos Sharpies de colores me explicaron bien la cosa, ¿verdac? Y ahí fue que lo entendí. Que lamentable es que sigan hablando falacias de nuestra nación. Nosotros no somos corruptos y jamás lo seremos”, declaró Maduro, mientras le ofrecía $5.000 a nuestro pasante para que le escribiera chistes y le contara los secretos de El Chigüire Bipolar: “¿Hasta cuándo seremos víctima de acoso del Imperio y sus allegados? Aquí solo hay gente buena trabajando fuerte para sacar este país tan bonito adelante, ¿verdad Cilita? De todas formas, les advierto a todos los lacayos y peones de la Derecha illuminatista, moderattista y mirandista: si se niegan a quitarnos de ese ranking, no importa, yo encontraré a alguien a quien pagarle para que nos saque de ahí. 3 millones de dólares para el que nos haga este favor. Dinero 100% LIMPIO. Y el maletín se los regalo”, finalizó Maduro mientras practicaba por 7ma vez su discurso sobre la Corte Penal Internacional.