CNE ofrece la Death Note de Diosdado para las firmas del revocatorio

El podcaster más odiosito del mundo, Diosdado Cabello, aseguró anoche que pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de firmas de las personas que soliciten el referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Dando fiel cumplimiento a su propósito principal de complacer en todo al oficialismo, el CNE fue un poco más allá: respondió esta mañana ofreciendo la Death Note de Diosdado como libro principal para firmar el revocatorio, asegurando que esto hace el procedimiento “mucho más sencillo”.

“¡Quiero agradecerle al CNE por conseguirme esta maravilla! Ah, ni siquiera tengo que mandar a nadie de mi equipo: yo escribo el nombre y esa persona deja de existir y además viene con un carajo, se llama Ryuk y da buenos consejos. ¡Es una belleza!”, aseguró Cabello, que mientras escribía “Maduro” en su lista, agregó: “Yo no soy malo, yo soy es justo. En Venezuela el voto podrá ser secreto, pero el ‘desvoto’ no. Si usted firma el revocatorio usted no tiene porque estar escondiéndose de nadie: fírmelo, ejerza su derecho al revocatorio; pero después no anden llorando por ahí. Se los digo bien clarito, compañeros, por si acaso a alguien se le ocurre apartarse del camino; y que lo anote bien la derecha ruecista y julescista”, finalizó Cabello, mientras le preguntaba a uno de sus camarógrafos si en la lista también podía poner nombres internacionales.