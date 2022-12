Hijo de enchufados le pide a Santa Claus que le quiten las sanciones a sus papás

La navidad es una hermosa época del año, que disfrutan especialmente los niños porque pueden pedirle a Santa que les regale un Max Steel, un PlayStation 5, o su propio Bugatti Vyron, dependiendo del estatus socioeconómico de la familia. Este era el caso del joven Fernandito Bielucci, un niño hijo de enchufados que estaba acostumbrado a disfrutar sus tardes jugando fútbol con el imitador de Cristiano Ronaldo más caro del mundo y comiendo mango con adobo bañado en oro, hasta que el Departamento de Estado se lo arrebató. Es por esta razón que este año le solicitó a su abogado que le escribiera una carta a Santa Claus pidiéndole que por favor le quiten las sanciones a sus papás.

Esta noticia se dio a conocer luego de que el joven Fernandito comprara el programa de televisión “Portada’s” por la impresionante cifra de un caramelito de fresa, en donde ejerció presión mediática sobre Santa Claus y sus duendes, declarando: “Chamo, por favor quítale las sancionas a mis papás. Ya estoy cansado de comer pura arepa con queso parmesano y margarina. ¿Tú sabes lo que es tener que ir al compartir navideño del colegio con ropa Gucci del mes pasado? Ya no aguanto más Santa, ¡Ya ni me dejan entrar a las Mercedes por pobre!. Te exijo públicamente, como regalo de navidad, que le retires las sanciones a mis papás de inmediato. Si no lo haces, le voy a decir a los amigos de mi papá que te declaren traidor a la patria y te decomisen esos renos por maltrato animal. No pienso pasar un día más de mi vida viviendo como si mis papás fueran honestos”, concluyó Fernandito, mientras comenzaba a llorar tras descubrir que este año las hallacas no estarían rellenas con oro del Arco Minero.