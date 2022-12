Chamo que pidió de regalo una mejor Venezuela pierde su oportunidad de tener un PS5

.Jorge Vásquez, reconocido como el “comeflor” del grupo y joven recién graduado de ciencias políticas, pidió de regalo de navidad una Venezuela con más oportunidades que permita que la brecha socioeconómica cada vez sea más pequeña, lamentablemente Santa se aburrió al abrir su carta de cinco páginas y por eso perdió la gran oportunidad de tener un buen regalo como un PS5.

“Mi Venezuela querida va a mejorar, yo sé que Dios y el gran trabajo que haré por este país será suficiente para lograrlo”, fue parte de la declaración de Vásquez quien aún no sabía que se iba a decepcionar a los diez minutos de ejercer su carrera. “Mi sueño es que vivamos en paz, con tranquilidad y lejos de este régimen político, por eso no me cansaré de pedir siempre lo mismo. ¿Un PS5? No me interesa, yo prefiero ser real y pedir cosas que pueden parecer imposibles pero que en el fondo todo el mundo quiere que pase; mi mentor es Nacho La Criatura y su gran discurso inspirador en la Asamblea en el año 2016”, finalizó Vásquez mientras Santa le aseguraba que más fácil era conseguir un apartamento en Los Palos Grandes por $50 mensual.