Hijo totalmente listo para comprar el regalo de su mamá hoy a las 8 pm

Al igual que manejar por el hombrillo a 200 kilómetros por hora, la tradición venezolana de comprar los regalos a las 8pm es irrenunciable para José Álvarez, un joven que año tras año ha logrado lo que cualquier hijo responsable no haría: comprar el regalo de su mamá a las 8pm.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a acompañar a José Alvarez ya que él tampoco tiene el regalo listo para su mamá, parte de la declaración de Alvarez fue: “No mano, me la pasé ocupado todo este fin de semana dandole duro a Axie Infinity para tener los cobres listos y comprarle algo a la pure, ¿tas claro? No es que sea irresponsable como la gente piensa, es que en realidad bueno jaja sí soy irresponsable, pero no creo que vaya mucha gente hoy por la hora, todo el mundo debe estar con su familia listo para recibir al niño Jesús, así que mejor no me estreso. Le voy a comprar su splash de coco de Victoria’s Secret que a ella le encanta esa vaina”, finalizó Alvarez mientras se daba cuenta que en el centro comercial estaba toda la gente que podía caber en Maracay.