SEBIN denuncia que en casa de Leopoldo se acabó el jamón, que compren más

Este fin de semana, el dirigente opositor Leopoldo López, denunció mediante la plataforma de Twitter que el SEBIN (Servicio Bolivariano de ¿Inteligencia? Nacional), entró a la fuerza a su casa en Caracas, llevándose el mercado y algunos posters de Capriles. Por otro lado, el SEBIN le recomendó al político que compre más jamón de pierna porque ya casi no le quedaba.

El agente Torres Torres, encargado #1 de allanamientos en jamón y queso, aseguró lo siguiente: “Mira compañero, yo solo cumplo con mi trabajo, nos estamos llevando esta información de la casa del señor Leopoldo López para poder investigar con criterio. Y sí, sí era necesario llevar esa lata de atún Margarita porque yo no sé qué tipo de huellas oligarcas e imperialistas pueda tener esa lata ¿si me entiende? De todas formas, queremos recomendarle al señor Leo, que llene esa nevera porque estaba casi vacía, imaginate, casi ni alcanza para darle de la comida a los otros dos que me acompañaban… perdón comida no, PRUEBAS”, finalizó Torres Torres mientras se preparaba el mejor atuncito con arepa del año.