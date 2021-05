"No pareces venezolano" dice señora española a chamo que simplemente es blanco

Esta tarde en las calles de Madrid, Jorge Iribarren, un joven inmigrante venezolano, fue detenido en las afueras de un local que vende Harina PAN y Polarcita a sobreprecio por una señora mayor madrileña. Al verlo comprar productos venezolanos, la señora no pudo evitar preguntarle si de verdad era venezolano, pues la blancura de su piel “era sospechosa para un latino”, según palabras de la propia señora.

Hablamos con Iribarren, quien abrió su lata de Pirulín que le costó su sueldo del mes para pasar el mal rato: “¿A esa vieja qué coño le pasa? Yo estaba de lo más tranquilo sacando cuentas para ver si me alcanzaba para la harina PAN, la caja de birritas y la malta sin descompletar la renta del mes y de repente viene esta vieja huevona y me dice algo así como que, ‘Disculpad, jovencito, ¿es usted venezolano? ¡Es que no parecéis! No sabía que había gente en Venezuela con un color de piel tan pálido, parecéis uno de nosotros. ¡Jamás se me hubiera pasado por la mente!’ Rolo ‘e gafa esa vieja. Racista. Odiosa. ¡Ahora uno no puede ser blanco y venezolano! La mandé a lavarse ese culo. Con todo respeto, claro. Señora, por favor, yo soy de Los Teques, mis viejos son de Charallave, la única razón por la que estoy en España es porque alguien me sacó los papeles de sefardí”, comentó Iribarren, a quien estamos seguros que nuestro pasante hubiera preferido entrevistar en persona.