Farc anuncia que no se va de Venezuela porque la página del Saime está caída

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) anunciaron esta tarde —mediante un megáfono hecho con balas— que la verdadera razón por la cual siguen en Apure es porque la página del Saime está caída; lo que les ha impedido tramitar las prórrogas de pasaporte para regresar a Colombia.

En el anuncio se escuchó a Mandala Garto, jefe de la región de las Farc —y fan #1 de Camilo, según fuentes cercanas— hablar sobre la verdadera razón que los retiene en territorio venezolano: “Parces, no crean ustedes que yo quiero seguir aquí en esta miseria de país, vea. Créanme que estoy extorsionando y amenazando a todo el que pueda para que nos saquen los papeles lo más pronto que puedan. Parece que está bastante complicado el asunto porque la maldita página del Saime nada que carga y eso que lo intentamos hasta con Firefox. Parte del trabajo siempre fue tener pasaporte venezolano para poder hacer nuestras operaciones más fácilmente, eso lo saben bien ustedes, vea; pero hay que decir que antes era mucho más fácil, es más, hasta nos daban el pasaporte, no había que hacer la vuelta uno mismo. Es más, a más de uno le quitaron la nacionalidad colombiana por ser algo como que ‘enemigos del Estado’, o algo por el estilo, así que agradezcan que tienen por lo menos ese pasaporte chimbón de aquí. Pues vean que aquí no tenemos mucho más que hacer, estamos botando corriente pero en un país dictador. El socialismo de aquí no es como el que nosotros queremos establecer, este es como… maluco y ya. Paciencia hermanos, que pronto nos vamos de aquí. Solo que hay que hackear el Saime de alguna manera, ¿alguien sabe de eso?”, concluyó Garto, quien puso a la orden su walkie-talkie para entrar al sistema.