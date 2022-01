CNE aprueba procedimiento para revocato... ¡DIOS MÍO REVOCATORIO UN COÑO! ¿POR QUÉ SEGUIMOS HACIENDO ESTA FARSA? ¿CUÁNDO VENDRÁ BAD BUNNY?

Este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el procedimiento para llevar a cabo el referéndum revocatorio en el que nadie podrá votar porque habrá solo un centro de votación en todo el país y estará ubicado en el Salto Ángel, el tiempo para ejercer tu derecho al voto será de 1 minuto con las manos ata… ¡AAAAHHH! OBVIO ESTO ES MENTIRA PORQUE TODAS LAS SOLUCIONES QUE DAN ES MENTIRA, DE BOLAS QUE ESTO ES UNA FARSA PARA QUE LA GENTE CREA QUE EN VENEZUELA SEGUIMOS EN UNA DEMOCRACIA.

SÍ, SECUESTRÉ AL CHIGÜIRE, SOY YO, EL PASANTE SUPAGADO. Y NO, NO DEJARÉ DE ESCRIBIR CON MAYÚSCULAS PORQUE QUIERO QUE SEPAN QUE ESTOY GRITANDO, ¿A MÍ QUÉ ME INTERESA ESTE REVOCATORIO NI QUE REVOCATORIO VALE? DESDE QUE TENGO RAZÓN DE USO ESO NO SIRVE PARA NADA, AL FINAL NUNCA SE HACE, O ELLOS MISMOS LO VAN A INICIAR PARA LUEGO SABOTEARLO Y DAR LA IMPRESIÓN DE QUE EN VENEZUELA NO SOLAMENTE GOBIERNA EL CHAVISMO O TERMINA GANANDO EL QUE SEGURAMENTE LE HUELE EMPANADA EL BIGOTE. ¡¡¡¡ME RINDO!!!! VUELVO A CONFIAR EN ESTE PAÍS CUANDO PUEDA CANTAR «SI VEO A TU MAMÁ» DE BAD BUNNY A TODO VOLUMEN EN VIVO.

