El ministro de economía y candidato de la coalición peronista gobernante Unión por la Patria, Sergio Massa, sorprendió este domingo al quedar de primero en los comicios presidenciales. Con una segunda vuelta asegurada, Massa le prometió a todos sus votantes arreglar la desastrosa economía del país, la cual ha sido destrozada por un tal ministro Sergio Massa.

Massa, quien es aliado de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y cualquier político que le moleste a un venezolano, aseguró: “Ya casi parecemos Venezuela, o la Argentina del 2001, o la Argentina del 2018, ya no se aguanta esto. Prometo arreglar de una vez por todas la economía de este país y limpiar todo el quilombo en el que mi compañero Alberto Fernandez no tiene la culpa. Voy a limpiar el desastre de ese tal ministro Massa, ese que nos tiene con el dólar $1100 pesos, ¿viste? Es necesario que ganemos esta elección para poder asegurar el futuro del país, los últimos 90 años de peronismo no ha sido suficientes, nos hace falta tiempo para convertir esta gran nacional campeona del mundo en una potencia mundial, como San Marino, mi equipo de la infancia”, concluyó Massa, mientras se ponía un bigote y anunciaba un nuevo tipo cambiario que esta vez sí de verdad solucionaría el problema del dólar.