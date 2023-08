Se espera que treintañero que le dio hasta abajo vuelva a subir en un plazo de 6 meses

Lo que parecía una noche de rumba en la nocturnidad caraqueña terminó en desgracia. Guillermo Bravo, un joven de 33 años, disfrutó sus últimos momentos de tener su cuerpo erguido bailando hasta abajo al ritmo del grupo de reggaeton Plan B. Sin embargo, no todo pudo ser perreo, celebración y ron a sobreprecio, pues, al momento de pegar las nalgas al piso, su espalda cedió al dolor y justo en ese momento, Bravo, se dio cuenta que volver a subir le iba a tomar un tiempo prudencial. Según informaciones médicas, se espera que el treintañero vuelva a subir en un plazo de seis meses o capaz, un año, un tiempo de recuperación que a su edad, es bastante lógica, puesto que su cuerpo no está para esos trotes.

Bravo, considerado por sus amigos como el más arriesgado por sus extremos movimientos de cadera a pesar de sufrir de lumbago, ofreció declaraciones directamente desde “abajo”. “A esta edad uno no puede andar haciendo estas vainas vale, yo quería perrear sabroso al ritmo de Chencho y Maldy y aquí me quedé, tieso. Yo le recomiendo a las personas que por favor no cometan el mismo error que yo cometí por más sabroso que se escuche ese perreo de Feid, Young Miko o Calle Ciega. Lo más probable es que me quede aquí abajo un buen rato, eso sí, los médicos me aseguran que volveré a subir, pero la verdad es que no estoy seguro que pueda, recuerdo la primera vez que me agaché más de dos veces el mismo día, creí que me iba a morir”, finalizó Bravo una de las víctimas del salvaje y demoníaco ritmo de Plan B.