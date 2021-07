INTT recuerda a usuarios de la autopista que el canal izquierdo es el rápido y el derecho para la cola de gasolina

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, sacó este viernes un comunicado con el cual recuerda a los usuarios que poseen vehículos que el canal izquierdo de las autopistas en todo el país es para automóviles en movimiento, quedando el canal derecho reservado única y exclusivamente para la colas para echar gasolina. El INTT también informó que están evaluando la posibilidad de hacer una autopista en el aire para dejarle todos los canales disponibles a los que quieran surtir el vital líquido espeso de coloración oscura.

El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre​, Hipólito Abreu, compartió unas palabras sobre el comunicado: “Ciudadanos y ciudadanas que posean un vehículo automotor, este comunicado lo publicamos para recordarles a todos que el orden y la seguridad en nuestras vías expresas es responsabilidad de todos. Por eso queremos que todos sepan que el canal izquierdo en las autopistas es para circular mientras que el derecho queda reservado para los que esperan pacientemente su turno para poner combustible. Para nadie es un secreto que cada vez las colas de la gasolina son más largas, pero tranquilos, vamos a solucionar esto. ¿Con gasolina? ¡No! Estamos estudiando construir una autopista en el aire, no me pregunten cómo haremos eso, yo estudié administración, no ingeniería, pero ya estamos con los estudios previos y, sobre todo, viendo cuánto nos queda de eso. Lo importante es que se va a resolver esto, ahora mismo no puedo darles seguridad, ni fecha exacta, pero eso viene más tarde que pronto”, finalizó Abreu, mientras le preguntaba a un militar si le podía conseguir 20 litros de gasolina para regalárselos a su suegra.