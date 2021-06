Señor se queja porque bruja de Blancanieves no será interpretada por un PNB de verdad

Esta tarde, el señor Eduardo Salvatierra tomó por asalto a las redes sociales para ventilar la molestia que sintió ante el anuncio hecho por Disney sobre el elenco del live-action de Blancanieves. Salvatierra expresó su gran molestia porque el rol de la bruja no será interpretado por un Policía Nacional Bolivariano (PNB) de verdad.

Logramos contactar a Salvatierra por DM, quien amablemente nos contestó —usando puras letras mayúsculas— para pedirnos que lo llamáramos a su número de la casa porque su número Movilnet estaba fallando: “No, chamo, esta generación de cristal de verdad que ha arruinado todo, pero con esto de la bruja de Blancanieves sí es verdad que se pasaron. Porque no les bastaba con querer hacerlo todo con actores de verdad. ¿Pa’ qué? ¿Cuál es la necesidad de gastar en ese realero? Después vienen y me ponen a una Ariel de la Sirenita negra, ¡por Dios! ¿Cuál es la necesidad de cambiarle el tono de piel? Yo sé que es un personaje ficticio y que nunca existió, pero cónchale vale, ¿qué pasó con las tradiciones? Y ahora esto: hacen Blancanieves en persona y me vienen con el notición de que la bruja no es un PNB. Yo no sé quién está escogiendo los actores pero déjame decirle que no saben nada de nada. Es que para no poner a una PNB para ese rol… ¿Cómo me justificas eso, ah? No hay mejor persona en el mundo que pueda interpretar a esa bruja como otra auténtica bruja. ¿Me equivoco sí o no? No contestes eso, yo sé que no”, comentó Salvatierra antes de colgarnos el teléfono para evitar la posibilidad de que le hiciéramos un contraargumento.