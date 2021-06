Papa Francisco se une a la iniciativa Avengers

Una foto filtrada ayer en la noche despertó hoy un nuevo nivel de confusión y anticipación entre cinéfilos y nerdos de todo el mundo, ya que permitió confirmar el rumor de que el Papa Francisco se habría unido a la iniciativa Avengers para las próximas películas de la saga.

Los ejecutivos de Marvel dieron más información sobre las imágenes publicadas: “La verdad sentíamos que le hacía falta picante a los Vengadores. La mitad está muerta y la otra mitad… bueno… digamos que no ha sido nuestro mejor desarrollo de personajes, solo Wanda, esa sí nos quedó fina. El papa Francisco tendrá una cantidad asombrosa de poderes, y aunque no podemos revelarles todos, les podemos decir que tiene un Rosario con poderes mágicos y agua bendita capaz de cegar a los pecadores. Lo dejaremos hasta ahí. Bueno, decidimos incluir al Papa Francisco porque uno, va a ser interesante ver cómo le dice que ‘no’ a todos los planes del resto de los Vengadores, dos, necesitamos un personaje con plata y ya Stark se murió así que necesitamos darle explicación a la audiencia de dónde viene el dinero, y tres, realmente nos dimos cuenta que el público católico es bastante devoto y no nos haría mal que se sumaran a la fanaticada de Marvel”, concluyó el equipo de Marvel, quienes todos se identifican como agnósticos, ateos o cienciólogos.