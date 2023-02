Maduro asegura que Alex Saab se le apareció en el quemado de la arepa

En medio de una cadena de radio y televisión, el máximo mandatario y responsable del atascamiento de 14 baños de Miraflores, Nicolás Maduro, sorprendió a los presentes al afirmar entre lágrimas y con el bigote lleno de Nutella que Alex Saab se le apareció en el quemado de la decimocuarta arepa que se había comido en el desayuno.

Maduro, la única persona del ejecutivo que puede tomarse un fororo a fondo blanco, continuó hablando sobre el estigma de Alex Saab en una arepa: “Casi me lo como con caraotas y un toque de arequipe, menos mal que Cilia me dijo que tragara primero antes de comerme la otra arepa. Así fue que me di cuenta de este milagro, de este mensaje, de esta señal del universo que nuestro Comandante Eterno Tridimensional Space Jam nos mandó. ¡El gobierno terrorista de Joe Biden tiene injustamente detenido a un ángel y no se saldrá con la suya! Alex Saab es un enviado de Dios y su único crimen fue sacrificarse comprando comida con gorgojos para alimentar al pueblo bolivariano y deslactosado de Venezuela. ¡Mantente fuerte mi serafín de Maseca! Tarde o temprano te sacaremos de ese infierno y te traeremos al país que vio nacer tu fortuna”, sentenció Maduro mientras pedía de merienda un sushi con plátano y huevo sancochado.