HUMILDAD: Argentina pierde contra Arabia Saudita para que venezolanos se sientan como en casa

En un acto lleno de la gran humildad que caracteriza a los argentinos, la selección albiceleste se dejó ganar 2 a 1 frente a Arabia Saudí en su primer partido en el Mundial de Qatar, aniquilando millones de quinielas. Tras ir fácilmente a la delantera con un gol de penal, los jugadores decidieron hacer sentir como en casa a los cientos de miles de venezolanos en Argentina, dejándose encajar dos hermosos goles para recordarles a su amada selección vinotinto.

“Me siento más venezolano que nunca,” nos comenta Eduardo Figuera desde Buenos Aires, “Estábamos llenos de emoción, despiertos desde temprano porque al que madruga D10S lo ayuda, nos vinimos todos acá con nuestros mates a la plaza Seeber para ver el partido y apoyar a la selección. Cuando marcaron el primer gol me sentí tan argentino que podía imaginarme a mi abuelo decir los insultos más racistas jamás dichos por el hombre. Pero después del primer gol de Arabia Saudita, y sobre todo después del segundo, se me salieron las lágrimas de la emoción. Me trajo hermosos recuerdos de ir a la plaza Alfredo Sadel a ver a la Vinotinto perder todos sus partidos. ¡Gracias Argentina por recibirme así!”, concluyó mientras pedía dinero prestado luego de perder todos sus ahorros apostando a Argentina.