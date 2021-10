Estudiante de comunicación hace pasantías en El Helicoide

Este viernes, José Martínez, estudiante que cursa el octavo semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas, fue seleccionado para realizar sus pasantías en el centro penitenciario El Helicoide gracias al programa “Periodistas del Mañana en las Cárceles de Hoy” que impulsa el Gobierno Nacional. Funcionarios aseguran que esta es una oportunidad única en la vida —porque si entras no sales, es de suponer.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta El Helicoide para conversar con el joven Martínez —y para ver si se le pasaba una malcriadez que tiene desde hace unos años—. Ahí logró conversar con el joven estudiante beneficiario de la pasantía: “Bueno nada, estoy aquí para ver Introducción a la Cárcel que claramente es una materia importante para nosotros los futuros periodistas, porque si no terminamos en la cárcel, terminamos ‘desaparecidos’. Es lamentable esta situación, pero uno se queda por amor al… ¿arte, me imagino? En fin pude haber escogido otra carrera, pero esto es lo que me apasiona; ojalá cambie en algún momento, aunque lo dudo. Por lo menos tengo compañía”, finalizó Martínez mientras recibía un abrazo solidario de pasante a pasante.