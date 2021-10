Alcaldía anuncia inversión en ramas fluorescentes para tapar huecos en la ciudad

¿Tapar los huecos con asfalto? No. ¿Invertir en drenajes de alcantarillas? Tampoco. ¿Clausurar huecos con ramas fluorescentes para que el hueco se vea aesthetic? ¡Sí! Este viernes la alcaldía del Municipio Libertador hizo una cuantiosa inversión en palos de árboles fluorescentes para señalizar los huecos y evitar de esta manera que los carros que circulan por las calles de la capital dejen el chasis o el tren delantero en cada caída.

Beatriz Rodríguez, alcaldesa encargada del Municipio Libertador —y de recibir insultos cada vez que alguien cae en un hueco— compartió algunas palabras sobre su maravillosa idea y emprendimiento: “Decidí tomar esta medida porque… ¿por qué no? A mí me parece que Caracas se ve bonita cuando uno le pone sus luces y la adorna. El asfalto no es bonito, es gris y no tiene nada de llamativo. Ahora, ¿una rama fluorescente? ¿Quién podría quejarse de algo tan lindo e inofensivo? ¡Además, ya viene navidad! Queremos tener toda la ciudad con luces y ¿qué mejor idea que alumbrar un hueco para que la gente cuando lo vea sonría un poco y no se amargue?”, finalizó Rodríguez minutos después de montar palmeras artificiales color oro en plena autopista… ah no, ya eso lo hicieron, perdón.