Alcalde de Baruta lamenta que víctima de robo haya salido a la calle sin escoltas

Mediante un comunicado en la red social Twitter, el alcalde de Baruta y árbitro de pádel, Darwin González, lamentó el robo a mano armada que sufrió un habitante de su municipio y pidió un poco de conciencia a las víctimas que circulan por las calles sin su debido escolta o guachimán.

El alcalde se dirigió a los medios de comunicación desde la undécima cuarta de pádel que inaugura esta semana, donde explicó: “Quiero decir que me entristece enormemente la noticia del ciudadano que fue despojado de sus pertenencias injustamente. Pero también es importante aclarar que este crimen ocurrió mientras paralelamente nuestra estación de policía al otro lado del municipio se encontraba perfectamente funcional, por lo que si la víctima verdaderamente hubiera querido disfrutar de un poco de aire fresco debió de haberse dirigido hacia allá, donde esta situación se pudo haber evitado si tenía su escoltica. Y no es que esté culpando a la víctima ni nada por el estilo, pero tampoco es culpa nuestra, ¿saben? Es que la gente tampoco piensa, ¿ah?, los malandros roban, eso es obvio. Entonces para eso están los policías, para que roben pero no en frente de ellos, pues. Aunque igual a veces sí pasa pero es menos probable”, concluyó González, mientras procedía a responder preguntas de todos los reporteros que no fueran mujer.