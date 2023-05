Pareja aprovecha su boda para sacarse la cédula

Ricardo Jimenez y Andrea Valenzuela decidieron celebrar el día más importante de sus vidas, su unión en matrimonio fue organizada en una oficina del SAIME frente a una docena de empleados con el uniforme roto que odian su vida. Esta decisión la tomaron tras ver el estricto código de vestimenta requerido para poder ingresar a las instalaciones de la institución, por lo que aprovecharon la espectacular ocasión para también renovar su cédula de identidad.

“Es que hay que aprovechar porque sino quién sabe cuando nos vuelven a dejar entrar” expresó Jimenez. “De hecho, por poco y se echa a perder la boda porque el vigilante en la entrada me dijo que obligatoriamente debía tener medias de seda bañadas en oro para poder ingresar. Es más, me dio mucha lástima pero vi como rebotaban en la entrada a una chama que tuvo el atrevimiento de intentar entrar vistiendo ropa de Traki”.

Por su parte Jorge Chacín, vigilante de la institución que está convencido que su cargo es máximo mandamás supremo, aseguró: “Mira chamo, esta es una institución gubernamental que por ende tiene que recibir el respeto que se merece. Que tu vengas para acá con franela a mí me parece un insulto, que si fuera por mí, te mando a meter preso por traidor a la Patria y exijo que te prohíban tener pasaporte por un mínimo de 50 años. Porque esa es la única forma de que la gente entienda de que las normas hay que cumplirlas como tal porque para eso están. Si uno deja que la gente haga lo que le da la gana se viene todo el mundo en chores para esta vaina. ¿Te imaginas?, mostrar piel por debajo de la rodilla como si fuésemos unos salvajes, unas bestias, ¿ah? Aquí nadie me entra si no es con un pantalón de lino”, expresó Chacín, quien llevaba puesto su uniforme sucio, con manchas de desodorante y los zapatos llenos de barro.