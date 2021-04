Metro de Caracas inaugura línea Plaza Venezuela - Inframundo

Es de gente noble reconocer los logros de este Gobierno. Primero, por lo esporádicos que son, y segundo, porque al final terminan —uno quisiera creer— beneficiando al ciudadano de a pie, tan desacostumbrado a que alguien le arrime una pa’l mingo. Por ello celebramos que esta tarde el Metro de Caracas haya inaugurado una nueva línea —aunque no sea la que los caraqueños han estado pidiendo por años—: la línea 666, Plaza Venezuela – Inframundo.

Graciliano Ruiz Gamboa, presidente del Metro de Caracas y dueño de 3 Teslas, inauguró la nueva línea en una transmisión por televisión nacional: “Queremos invitar a los ciudadanos y ciudadanas a que recarguen su tarjeta inteligente o brinquen las barreras de metal y conozcan esta nueva ruta! Solo los más arriesgados, adictos a la adrenalina y a otras drogas podrán hacer el viaje hasta la última estación, al mismísimo Inframundo, bajarse en esta nueva estación, hacerle cariñito a Cerbero y saludar a algún espíritu perdido, o quizás aprovechar y hacer alguna diligencia que tengan pendiente (desde hace años, muchas oficinas públicas se han mudado al Inframundo); ahora, si el coraje y el valor no les da para tanto, pueden bajarse en alguna de las estaciones intermedias, como Purgatorio, Limbo o Los Tormentos. ¿Quién sabe si saldrán vivos o con almas? ¡Eso es lo de menos! Esto es una muestra de nuestro compromiso con el pueblo venezolano, bueno, más que todo con el pueblo caraqueño, porque los del interior no importa si protestan o no, desde aquí no los oímos. Trabajamos por ustedes, caraqueños. ¡Hasta la victoria, siempre! Pero no La Victoria, estado Aragua, no hay plata para llegar hasta allá”, concluyó Ruiz Gamboa, quien dijo que estaba muy ocupado como para montarse en el único vagón.