Abuela le da $20 a nieto para que se compre algo sin saber que no alcanza para nada

La señora Rosalia Fuentes, abuela de una familia numerosa, reunió la cantidad de $20 durante los últimos diez años, el objetivo de esto era darle un regalo significativo a su nieto Efraín en su cumpleaños #25, lo que ella no sabía es que entrar con solo $20 a un local en Venezuela implica no comprar nada más allá de una caja de cigarros Viceroy.

“Pero bueno, veinte dólares ¿cuántos bolívares son? Eso es una millonada, en mis tiempos hasta una casa podía comprar”, fue parte de la declaración de la señora Fuentes que mientras regañaba a su nieto por comprar un vape con el dinero que le dio: “No entiendo nada, no comprenderé en qué momento pasó todo esto, la última vez que hice mercado en el 2002 hasta me gané un carro en la rifa, y me compré otro a la semana porque podía de tanto crédito que me dieron y ahora ni siquiera una caja de Viceroy se puede comprar una. Qué decadencia”, finalizó la señora Fuentes segundos antes de pedirle el vuelto de su nieto.