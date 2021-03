Metro de Caracas exigirá que sus usuarios pidan la parada

A pesar de no tener puertas, el Metro de Caracas sigue funcionando y la gente lo sigue usando. Sin embargo el presidente del organismo, el general Graciliano Ruiz Gamboa, anunció que a partir de mañana, los usuarios tendrán que pedir que los dejen en la parada, pues según sus palabras el Metro “va sin freno”, no sabemos si literal o figuradamente, por desgracia.

Ruiz Gamboa anunció en una rueda de prensa el gran cambio que vendrá en el sistema de transporte: “Para cuidar la seguridad de nuestros usuarios, como siempre hemos hecho, vamos a implementar un nuevo método de paradas en el metro, y no es nada a lo que no están acostumbrados, tranquilos. Es bien sencillo, ¿usted se quiere bajar en cierta estación? Compadre, hágaselo saber al conductor. Es así, a partir de ahora tienen que pedir la parada. Ni modo, ¿Cómo haremos para dejarlos en Colegio de Ingenieros? ¡No somos adivinos! ‘Ah, que es que antes el vagón se paraba en todas las estaciones’, dirán algunos. Bueno, precisamente, ¡eso es cosa del pasado, de cuando habían frenos y puertas y esas cosas! Ya no, las cosas cambian y hay que saber adaptarse. Mira que camarón que se duerme amanece en Palo Verde sin billetera”, concluyó el presidente, quien se precia de nunca haberse montado en un metro en su vida.