Maduro acusa de clasismo a personas que dan clases

El primer mandatario nacional y la única persona que piensa que el racismo es ocasionado por el raciocinio, Nicolás Maduro, acusó esta mañana a todos los maestros, maestras y a César «El Maestrico» González de fomentar el clasismo en el país al pretender dar clases en Venezuela.

En medio de su programa «Techno Merengue con Maduro», el presidente se tomó su noveno descanso de baile para merendar y aprovechó para dirigirse a los micrófonos: “¡Ya basta de tanto clasismo y clasisma en Venezuela! ¿Eh? Este es un país en donde todos somos iguales; no podemos permitir que esas personas que dan clases en colegios, escuelas y parques porque no hay escuelas nos dividan como pueblo bolivariano, patriótico y anticlasista. Levante la mano el que sepa sumar a mano por dos cifras, ninguno, ¿verdad? Esa es nuestra meta, un pueblo unido. Y le advierto de una vez a todos esos homofóbicos que andan por ahí, que aunque les duela, desde el gobierno nacional no vamos a parar de homologar los títulos de sexto grado como Médicos Integrales Comunitarios de la república”, aseveró Maduro, antes de volver a bailar en vivo durante 7 horas seguidas para bajar la merienda de 7.000 calorías.