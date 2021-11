Millones de personas ejercen hoy su derecho a dormir todo un domingo

Descansar es parte fundamental de la rutina diaria del ser humano, es por eso que este domingo 21 de noviembre, millones de venezolanos por primera vez se pusieron de acuerdo para ejercer su derecho cívico e irrenunciable a dormir todo el día, ver de nuevo El Juego del Calamar o simplemente existir y olvidar que mañana es lunes.

Genaro Rodríguez, experto en ejercer su derecho a dormir a media tarde en horario laboral, habló sobre la “fiesta” que se está viviendo hoy en Venezuela donde millones de personas acudieron a sus camas para flojear todo el domingo: “Bueno, no sé, hoy no me pareció que no había algo más importante que dormir todo el rato, ¿no? Además es feriado y sabes que ajá, un domingo feriado es un domingo perdido, mejor dormir todo el día sin preocuparse por cosas banales como bañarse, trabajar o estar pendiente de las pretensiones de unos políticos que actualmente no representan a nadie. Yo hoy ejerzo con fuerza mi derecho, me declaro totalmente dueño del sofá de la sala y al mismo tiempo participo de una jornada hermosa donde veré Tiger King 2 completa”, aseguró Rodríguez mientras su flojera lo obligaba a poner encima el relleno de la arepa.