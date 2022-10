Psicóloga agenda a 2 mil pacientes tras nueva música de Taylor Swift y Shakira

Para las dos o tres personas que aún no se han dado cuenta, Shakira y Taylor Swift lanzaron nueva música estos últimos días. La artista colombiana sacó el sencillo “Monotonía”, con el cual ventila sus sentimientos luego de su reciente ruptura amorosa con Piqué; mientras que la cantante estadounidense continuó desnudando las cuitas de su corazón con un nuevo álbum llamado “Midnights”. Ambos estrenos fueron bien recibidos por el público, especialmente entre la población femenina y LGBTQI+ —y 2 hombres heterosexuales—; pero las reacciones positivas no llegaron hasta aquí, ya que los lanzamientos musicales mejoraron ostensiblemente la economía de la psicóloga Emily Torres, que logró agendar a 2 mil pacientes que salieron a buscar el amor propio luego de escuchar estas nuevas canciones.

Le pedimos a nuestro pasante subpagado que entrevistara via teléfonica a la doctora Torres, quien finalmente pudo darnos sus impresiones luego de mantener a nuestro pasante en espera por unas 20 largas horas: “Mira, la verdad es que estas artistas están empoderando a mucha gente. Me alegra que encuentren una voz en alguien más y se atrevan a venir a terapia. Hasta ahora tengo 2.000 pacientes agendados, es decir, mi agenda está full hasta el 2027, gracias a estas reinas. Gracias, Shakira. Gracias, Taylor. No me queda nada más que agradecerles por revivir los traumas del pasado de las personas y hacer que quieran arreglarlos. O por lo menos intentarlo. A veces hasta pienso en darles un porcentaje de mis ganancias, por referirme a tantos pacientes”, finalizó Torres, mientras le daba una cita para agosto del 2028 a nuestro pasante subpagado.