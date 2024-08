Gobierno aumenta censura para que no digan que hay censura

Nicolás Maduro amenazó durante su alocución en el programa Bailando con la Salsa del Mazo de Maduro+ con bloquear todas las redes sociales, cerrar todos los medios de comunicación y clausurar todos los grupos de condominio en WhatsApp que dicen que en Venezuela existe censura.

Luego de pasar las últimas 17 horas del programa peleando contra Elon Musk, Pocoyó y las voces en su cabeza, Maduro denunció la campaña de desprestigio contra la libertad de expresión en su gobierno: “Los pelucones de la derecha fascista, de los apellidos y segundos nombres, dicen que aquí en Venezuela hay censura, ¿ah? Los censuradores son ellos, que nos hacen ciberbullying en redes, acusándonos de violar derechos humanos y todas esas cosas inventadas. Pero no nos van a callar, porque en Venezuela no existe ni jamás existirá ningún tipo de censura. Por eso, aprovecho para anunciar que vamos a cerrar, clausurar y exterminar cualquier medio donde estos golpistas satánicos y vallenateros del infierno digan que en este país existe algún tipo de censura. No perdonaremos ninguna red social, ninguna conversación entre compadres ni ningún pensamiento en contra de la revolución. ¡Están avisados!”, advirtió Maduro, mientras denunciaba un nuevo intento golpista por parte del brócoli que le sirvieron en el almuerzo.