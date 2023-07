Diosdado amenaza a Luis Fonsi con poner al Potro Alvarez a abrir su concierto

El parlamentario chavista y host televisivo, Diosdado Cabello, utilizó su programa Con El Mazo Dando para amenazar nuevamente a Luis Fonsi. Durante su segmento especial llamado “artistas que me encantaría escuchar llorar de dolor en vivo”, el número dos del chavismo amenazó al cantante puertoriqueño con obligarlo a poner al Potro Alvarez a abrir su concierto si se atrevía a pisar territorio venezolano.

“¿Adivinen quién quiere venir a Venezuela? Luis Fonsi, ¿ah? A mi no se me olvida como le daba likes a las fotos de Guaidó en Instagram. La revolución no se olvida”, aseguró Cabello en el programa más visto en las cárceles. “La vez pasada lo mencioné nada más en mi programa y de una vez canceló el concierto. Bueno, quiero que sepas que no quiero hacerte nada malo, Fonsi, pero que sepas que si llegas a pisar la patria de Bolívar, Chavez y Aran One, la revolución te obligará a poner al Potro Alvarez como abridor en tu concierto, para que torture psicológica y auditivamente a todos tus fans en vivo. Eso quedará en tu conciencia para toda la vida. Así que ya sabes, puedes venir tranquilo”, concluyó Cabello, mientras pasaba al siguiente segmento de comedia de su programa: “videos de perritos llorando”.