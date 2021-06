Lacava desmantela alcabala para enseñar a policías a matraquear correctamente

El pasado fin de semana el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, dio de qué hablar luego de que se viralizara un video donde aparece desarticulando un punto de control en Valencia. Después de una investigación profunda, se conoció que Lacava desmanteló el operativo policial con la intención de llevarlos a una ubicación secreta –presuntamente llamada la BatiCueva– y ahí poder enseñarlos a matraquear efectivamente.

Luego de ponerle unas alitas negras de plástico en la espalda, mandamos a nuestro pasante subpagado como agente encubierto a hablar con el gobernador de Carabobo: “Chamo, es que te digo yo que uno hace el esfuerzo de que las cosas estén bonitas en este estado, pero de verdad que hay unos policías que lo arruinan todo. Es que hay gente medio inútil de verdad, son unos policías y ni su trabajo hacen bien. ¡No saben matraquear! ¡No saben cómo meterle miedo a una muchachito que parece de 17 años! ¡Yo no puedo con tanta mediocridad! Yo mismo detuve el tráfico, me bajé de mi TransDrácula personal y quité ese punto de control todo chimbo que tenían. Me los traje a mi DracuGuarida secreta y aquí los tengo en un training para que aprendan cómo se hace. Nada de decir ‘papeles en orden, siga adelante’, ¡no, no, no! Están desvirtuando, hasta faltando el respeto, me atrevería a decir, a una larga tradición de siglos de matraqueo. Pero eso se me acaba aquí y ahora. Después de este entrenamiento podrán sacarle mínimo 20 dólares a quien sea. Ah, sí, también estoy enseñándoles a reconocer a unos panas míos para que los dejen pasar de una”, comentó Lacava, segundos antes de esfumarse en una nube de humo.