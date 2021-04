TVES se adelanta a Marvel y estrena Avengers 5

A pesar de tener programado su estreno para 2023, Avengers 5 se unió hoy a la selecta programación vespertina de TVES, luego de que la televisora nacional transmitiera una versión “_finalfinal” que encontró a través de un torrent.

Marlene de Andrade, presidenta de TVES y suscriptora de todos los servicios de streaming que existen en el mundo, nos habló más de su decisión de adelantarse a Marvel e incorporar la película a la programación de su canal, ignorando lo que todos sabemos, que la versión “_finalfinal” nunca es la versión final: “Bueno, no había mucho más que hacer, creo yo. Ya hemos pasado tantas veces Avengers 1, 2, 3 y 4 y todas las de Thor, Capitán América y hasta la de Hulk del 2003 —pobre Hulk, de verdad que no le sacaron más películas más nunca—. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Esperar dos años más a que Marvel la estrenara? No, por favor, ¿qué sentido tiene eso? Si ya prácticamente hemos migrado todo lo que sale en Netflix a TVES. Y no me vengan con el cuento de que si pagamos los derechos o no; pagamos el internet con el que se bajó el torrent, o sea, sí tenemos derecho de transmitirla. ¿Si pagamos ese internet, verdad, Winston? Pero bueno, equis, tuvimos la suerte de conseguir un torrent a través de la hija del cuñado de uno de los que trabaja en programación, que la tipa trabaja allá con Marvel. Nos pasó la versión casi lista, le falta ponerle los efectos especiales, pues, la mayoría es una pantalla verde, pero igual. ¡Entretenimiento para el pueblo!”, exclamó Marlene, quien no cree que existen repercusiones en usar películas exclusivas de otras compañías.