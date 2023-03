Joven espera que el mercado de $370 le rinda hasta el almuerzo

El caraqueño Eduardo Peña, de 23 años, vive solo gracias a su arduo trabajo y a que sus tíos se fueron a Colombia y le dejaron el apartamento, sin embargo, se le ha hecho cuesta arriba llevar una vida normal comiendo 3 veces al día, saliendo los fines de semana y permitiéndose una franela nueva cada 6 meses. Por suerte, este mes le entró un dinero de sus aguinaldos del 2022 y se dió el lujo de hacer un mercado de $370, que espera que le rinda hasta la hora de almuerzo.

Eduardo le concedió una entrevista a nuestro pasante subpagado a cambio de su famosa receta de arepas de tierra: “Ando buchón, gasté 370 verdes en el mercado pero eso me rinde full, como hasta el mediodía pero si almuerzo tarde me dura como hasta las 4. Compré de todo: queso blanco, una cebolla, pan rallado, un sobre de jugo en polvo y ya, pero es que todo está burda de caro, por ejemplo, en el bodegón de la esquina me quitaron el zapato izquierdo por una bandejita de recorte de jamón, pero esa no la cuento porque la estoy guardando para un culito que viene el jueves, tú sabes que a uno le gusta lucirse”, sentenció el administrador de empresas antes de irse a dormir a las 10 am porque así no gasta tantas calorías.