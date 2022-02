Artista que sacó primera canción ayer anuncia concierto a $600 la entrada

Este lunes, Miguel Pérez, un joven talento emergente que comenzó su carrera artística el día de ayer con su sencillo “Tu Gavilán” anunció un concierto en Caracas para el venidero mes de abril. Fuentes extraoficiales aseguran que las entradas estarán disponibles de $600 en adelante, y que se aceptarán todos los métodos de pago posibles —hasta venta de órganos en la Deep Web—.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con su bolso lleno de sueños —es decir, 3 mangos verdes— hasta la casa del joven Pérez, que mientras intentaba arrancar su Fiesta, declaró lo siguiente: “Esta es tremenda oportunidad para mí, deberían apoyar el talento nacional y con este concierto yo sé que va a pasar. ¿Que las entradas están caras? Pero bueno, ¿tú no has visto en cuánto están las de Bad Bunny? Eso sí es caro y no veo a nadie chillando, pero cuando es para uno, sí. En fin, yo sé que la gente me va a apoyar porque soy tremendo artista. ¿Escuchaste mi nuevo single? Si quieres te canto un pedazo… Tu gavilán soy yo mamita ¿no has visto esta carita? es 100% de revista lista para que la beses todita. No te cantaré más porque esto es exclusivo para el concierto, de hecho es la una canción que cantaré, solo que con diferentes ritmos porque es la única que tengo”, finalizó Pérez mientras nuestro pasante le preguntaba que cuántos likes para que le diera una entrada.