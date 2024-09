A casi dos meses de las elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional y máximo coleccionista de lentes de pasta a nivel mundial, Jorge Rodríguez, confirmó en rueda de prensa para medios del estado que el CNE jamás mostrará las actas electorales mesa por mesa porque “lo esencial es invisible a los ojos”.

Mientras la cámara a rollo sin sonido de VTV capturaba las declaraciones, un empleado de la televisora estatal transcribió lo dicho: “Ya dejen la preguntadera por las actas, no hacen falta. Si me permiten citar al reconocido poeta Prince Royce, ‘sólo con el corazón se puede ver el bien y lo esencial es invisible a los ojos’. ¿Sí entienden? Es decir, dejen la buscadera porque los vamos a dejar sin ojos. Aquí les voy con otra cita para que vean que sé leer: ‘El destino no es cuestión de casualidad, sino de elecciones. No es algo que haya que esperar, sino algo que hay que perseguir’. Así que ya saben, si siguen preguntando por las elecciones, los vamos a perseguir y los vamos a meter presos, por sapos. Y para finalizar, los dejo con esta última: ‘Yo solo quiero darte un besoooo y regalarte mis mañaaaaanas…’”, armonizó Rodríguez, mientras los tímpanos de todos los presentes comenzaban a sangrar.