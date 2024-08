Gobierno que no gobierna prohíbe organizaciones no gubernamentales

La Asamblea Nacional de Venezuela, aprobó esta semana la ley para fiscalizar las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) durante la única sesión que ha celebrado en los últimos cinco años. La medida busca impedir que organizaciones asuman iniciativas sociales que el gobierno ha decidido no llevar a cabo, reafirmando así que sólo ellos tienen el poder de gobernar, aunque decidan no gobernar en nada que no sea represión.

La ley fue aprobada por unanimidad durante una sesión ordinaria del parlamento venezolano donde su presidente, Jorge Rodríguez, alegó: “¿Y qué tanto quieren andar haciendo esas supuestas organizaciones no gubernamentales? Yo le quiero decir a estos señores de las ONG fascistas que aquí el no gobierno somos nosotros. Ellos no pueden venir a usurpar funciones nuestras por más que no hagamos nada en todo el año, tienen que respetar la soberanía popular. Nosotros no vamos y nos metemos en sus casas a hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Bueno, sí lo hacemos, pero sólo porque ellos andan con una mala vibra queriendo ayudar a la gente. ¿Es que acaso creen que el bono de la guerra electromagnética de tres chavardos no alcanza? En fin, ¿quién está a favor de aprobar el proyecto de ley? Así me gusta, ¡APROBADO!”, aseveró Rodríguez, mientras ordenaba la detención de un diputado que se tardó más de dos segundos en votar a favor.