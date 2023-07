Chamo se mete a chavista para que Estados Unidos lo extradite

Andrés Fernández, ideó un exitoso plan para emigrar a Estados Unidos. La hazaña la logró al inscribirse al Partido Socialista Unido de Venezuela y administrando un consejo comunal durante 2 meses, para lograr que el gobierno norteamericano lo extraditara a Miami.



Nuestro pasante subpagado le pidió el favor a su primo en Doral –al que sí le pagan un sueldo– que entrevistara al recién extraditado Andrés Fernández, quien comentó: “Este es el país de las oportunidades, ¿sabes? Yo siempre dije que si me tocaba emigrar no me iba a ir que si pa’ Colombia, Perú ni ninguna de esas vainas tercermundistas, puro Estados Unidos papá, tierra del dólar, Donald Trump y los maracuchos. Después de que vi la noticia de cómo extraditaron a la enfermera de Chavez y luego al Pollo Carvajal yo sabía que esa era mi oportunidad de venirme al mejor país del mundo de manera totalmente legal, sólo tenía que meterme a ganar plata dentro de una consejo comunal y listo. Después de eso sólo tuve que cruzar la frontera rapidito, entregarme a los pacos en Colombia y listo, ahora soy testigo estrella al igual que el 80% de los venezolanos aquí en Florida, mi rey”, concluyó Fernández, quien actualmente vive en su Corolla 2030 que sacó a crédito durante 80 años.