Hijo no sabe cómo explicarles el beso lésbico en Lightyear a sus padres

“Lightyear”, la película animada que se estrenó este junio y que ha causado revuelo por un beso que se dan dos personajes de caricatura, batió hoy un récord, y no precisamente de taquilla: el film logró traumar la cantidad de 3.000.000 de padres y 0 niños, una cifra inédita. Los Méndez, una familia disfuncional, fueron hoy hasta el cine para ver la película; mientras ocurría la escena del beso, Carlitos, el menor de la familia, intentó explicar la situación a sus padres que no entendían nada y casi abandonan la función.

“Papá, mira, esas son dos mujeres que se quieren y están compartiendo un beso. No duró ni 2 segundos, ¿por qué tienes esa cara de miedo? Yo te he visto llegar a la casa oliendo a otro perfume que no es el de mi mamá y no pones esa cara de miedo como la que pusiste ahorita”, aseguró el niño de 7 años que todavía no sabía que con su comentario ha dado inicio a la tercera guerra mundial en su hogar. Mientras su papá permanecía callado, el niño agregó: “de no ser por sus caras de miedo ni me daba cuenta del beso, yo ando más pendiente de los dibujitos, de ver qué juguete les pido y de divertirme. La próxima se quedan en la casa mejor, si hubiera sabido que se iban a poner así ni les digo para venir”.