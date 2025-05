Donald Trump estrena su nuevo reality: ¿Migrante o Pastel?

El presidente de Estados Unidos y antiguo host de reality shows como El Aprendiz, Mar-a-lago Shore y Keeping Up With The Putins, Donald Trump, estrenó el nuevo programa de televisión “¿Migrante o Pastel?” donde intentará adivinar con su cuchillo si está atravesando un pastel hiper realista o un migrante latino que no volverá a ver a su familia.

Los migrantes que sobrevivan el programa podrán optar por la ciudadanía estadounidense o 2 noches todo pago en la Trump Tower, según explicó Trump durante el episodio piloto: “Todos quieren venir a este país, este hermoso país, el mejor del mundo, y harían lo que fuera, incluso cruzar el Darién o pararse aquí y pedir por misericordia mientras les entierro este hermoso cuchillo que me regaló Putin. Por eso estamos haciendo el mejor reality, algunos dicen que de la historia, me llaman y me dicen ‘señor presidente, me encanta su nuevo reality, es mejor que La Casa de los Famosos’ y la verdad es que cualquier cosa es mejor que La Casa de Los Famosos, y de paso los que sobrevivan a las 25 puñaladas podrán optar por la green card, la más valiosa del mundo, pero sólo si escapan de ICE en nuestro próximo reality en colaboración con Duck Dynasty” aseguró el presidente mientras probaba el dedo gordo de un migrante para descubrir si era red velvet.