Satanás empieza a rezar rosario al ver alcabala de la PNB

Pánico, terror y una repentina espiritualidad fueron algunas sensaciones que se vivieron anoche en las inmediaciones de la Av. Libertador cuando una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Lucifer Gutiérrez, mejor conocido como Satanás. Según informaciones extraoficiales, el señor oscuro fue captado rezando un rosario en medio de la oscura y tenebrosa Caracas, donde el patriarca de Hades apenas sobrevivió para contar su experiencia.

Horrorizado de miedo, el príncipe de las tinieblas, habló con nuestro pasante subpagado a cambio de su alma: “Tengo milenios viendo la epítome del mal, lo más horrible de la humanidad, Auschwitz, el Helicoide, la música de Omar Acedo. Nada se compara con la maldad que emana una alcabala de la PNB. Cuando los vi empecé a rezar porque sabía que sólo un milagro me podía salvar. Yo tenía todos mis papeles en regla pero se empeñaron en que la licencia del inframundo no servía, que me faltaban los papeles del extintor y que necesitaba el seguro médico del tridente. Ya me veía secuestrado en un calabozo mientras me vaciaban el Zelle, pero al final lo que me salvó fue que logré llamar a un sobrino mío que trabaja en el SEBIN y me hizo la segunda, me salvé de vainita, gracias a Dios”, concluyó Satanás mientras empalaba a nuestro pasante subpagado.