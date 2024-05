Lamentablemente jubilarse en Venezuela es como una obra de un ingeniero de la UNEFA, peligroso e inestable, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas para quitarse la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de la tercera edad creando el programa “adopta un pensionado”, donde le asignarán a los jóvenes el deber de mantener viejitos desamparados por el gobierno.

Mientras se bajaba de una Bugatti Veyron que tiene rotulada la frase “NO+SANCIONES” en el vidrio, Maduro comentaba sobre el programa: “Adopta un pensionado es una iniciativa para que esos viejos dejen de pedirme la pensión a mí, y consiste en asignar 1 pensionado por persona para que lo mantengan. También me inventé un impuesto para las empresas dizque de pensiones, pero en verdad es porque quiero otro carro como este pero en rojo rojito y otro rotulado de Peppa Pig con la franela de PSUV. Igual no crean los jóvenes que les voy a dejar todo el muerto, yo también con el esfuerzo que hago cada día para transferirme plata de la cuenta de PDVSA a la de Miraflores, y he decidido aprobar un bono de 20 bolívares digitales, cibernéticos, otakus o el que sea que esté ahorita para todo aquel que me adopte un viejito, y no pidan más que ese no es mi problema, no es mi culpa que ustedes no hayan aprovechado su juventud para instaurar un régimen autoritario y garantizarse millones de dólares para jubilarse en algún territorio de ultramar sin acuerdos de extradición”, concluyó Maduro antes de subir la edad de jubilación a 103 años.