"Ya no entiendo Venezuela" dice chama que apenas se va montando en el avión

Venezuela, al igual que tener un hijo adolescente, es un tema que solo entiende quien lo vive. Esto le pasa a todos los emigrantes venezolanos que salen del país a buscar un futuro mejor: dejan de entender lo que pasa en su nación. Este es el caso de Cristina Castillo, una joven venezolana que dejó de entender Venezuela tras montarse en el avión.

“La verdad, yo no sé nada de lo que está pasando en Venezuela, es que ni me importa y ni lo entiendo. Allá todo está demasiado atrasado, todavía gobierna Maduro que ‘ushh’ es un señor todo gordo y dictador y la gente sigue gastando dólares en la calle como si no vivieran en un país donde hasta hace 3 años la gente almorzaba mango y tenían que hacer 4 días de cola para comprar un kilo de mayonesa. Yo no sé cómo vive esa gente ahí en Venezuela porque dizque están haciendo colas de 2 semanas para comprar gasolina o algo así me dijeron mis papás que pronto me los traigo a vivir conmigo, porque de verdad que las cosas allá en Venezuela no están bien, se han deteriorado muchísimo desde que salí. Disculpe, señor, pero creo que está sentado en mi puesto” afirmó Castillo desde el pasillo del avión mientras estaba todavía en Maiquetía.