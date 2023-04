El día de ayer, la web del Banco de Venezuela fue hackeada por un grupo de piratas informáticos conocidos como “LockBit 3.0”. Este grupo de hackers, seguramente rusos y seguramente de 14 años pedían una recompensa monetaria a cambio de no robar la información de los clientes de la institución financiera venezolana, sin embargo, al no ser respondida su petición, los delincuentes cibernéticos amenazaron con arreglar la plataforma.

Roman Maniglia, presidente del Banco de Venezuela y persona que tiene un cargo público solo porque es familiar de un alto funcionario del chavismo, habló en detalle de esta importante amenaza hacia el Banco de Venezuela: “Podemos llegar a un acuerdo, compañeros, no hace falta amenazar con algo tan delicado como arreglar la plataforma del Banco de Venezuela, después, ¿Cómo haremos para atormentar a nuestros usuarios? La suma que están pidiendo podemos considerarla, siempre y cuando dejen la plataforma tal cual está, si la dejan caída por varias semanas, mucho mejor, que la gente no pueda pagar absolutamente nada, sobre todo que no puedan pagar el pasaporte”, finalizó Maniglia mientras pagaba la suma de $100.000.000 antes de permitir mejoras en la plataforma.