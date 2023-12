Suspenden partido de sóftbol porque umpire olvidó enfriar la cerveza

Una tragedia sucedió hoy en el estadio de la Unidad Deportiva Virgen María Purísima de la Virgencita, ubicadas en Acarigua, luego de que el umpire del partido olvidase poner a enfriar la imprescindible caja de cerveza.

Emiro Perozo, pitcher estrella de “Los Astros de Los Cortijos” y frecuente asistente de alcohólicos anónimos, nos comentó un poco más sobre este lamentable suceso: “Ese ampayer siempre ha sido tremendo güevón. Por eso es que no lo dejamos jugar. La única razón por la que lo dejamos venir es porque es hermano de mi ex esposa y estoy viendo si me hace la segunda para que volvamos. Bueno, ajá, y la otra condición que le pusimos para dejarlo venir fue que trajera la curda, ¿y qué hizo el desgraciado? Ni siquiera la puso a enfriar. De paso le dijimos que trajera la carne para la parrilla y lo que trajo fue carne de chigüire, ese coñoemadre”, concluyó Perozo, mientras se bebía la cerveza caliente igual.